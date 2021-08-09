Дань памяти шехидов Кербела ограничится акциями массовой сдачи крови

Традиционные обряды в рамках месяца Мухаррам пройдут в Азербайджане в условиях пандемийных ограничений. Об этом было сказано в ходе видеоконференции председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с религиозными деятелями страны.

По данным УМК, которые приводит «Спутник», принудительные карантинные меры, как и во всем мире, преследуют цели предотвратить распространение коронавируса в местах массового скопления людей.

Совет газиев УМК постановил, что следовать правилам социального дистанцирования на некоторых массовых мероприятиях практически невозможно. Поэтому и в нынешнем году решено в дань памяти шехидов Кербела ограничиться акциями массовой сдачи крови, которые пройдут как в Баку, так и в регионах.