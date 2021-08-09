Дань памяти шехидов Кербела ограничится акциями массовой сдачи крови

9 августа, 20:59

Традиционные обряды в рамках месяца Мухаррам пройдут в Азербайджане в условиях пандемийных ограничений. Об этом было сказано в ходе видеоконференции председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде с религиозными деятелями страны.

По данным УМК, которые приводит «Спутник», принудительные карантинные меры, как и во всем мире, преследуют цели предотвратить распространение коронавируса в местах массового скопления людей.

Совет газиев УМК постановил, что следовать правилам социального дистанцирования на некоторых массовых мероприятиях практически невозможно. Поэтому и в нынешнем году решено в дань памяти шехидов Кербела ограничиться акциями массовой сдачи крови, которые пройдут как в Баку, так и в регионах.

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.