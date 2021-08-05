Россия раскрыла, почему не может разместить своих пограничников на армяно-азербайджанской границе

5 августа, 19:00

Россия не может разместить своих пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон. Об этом заявил на брифинге в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

«Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон», — сказал Бикантов на брифинге (цитата по РИА Новости).

По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.

﻿

Москва: Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к ОДКБ

5 августа, 19:07

Азербайджан пока не подавал заявку на присоединение к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в статусе наблюдателя, сказал заместитель директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов.

«Государствами и членами ОДКБ взят курс на повышение открытости, в том числе в информационной сфере, и расширение внешних связей организации. Приняты документы, которые предусматривают возможность подключения к деятельности ОДКБ различных заинтересованных стран в качестве партнеров или наблюдателей. Такие решения принимаются, как известно, консенсусом. Со стороны Азербайджана подобная заявка до сих пор не подавалась», — отметил он (цитата по ТАСС).

Бикантов также довел до внимания — «Россия рассчитывает, что наращивание равноправного и конструктивного сотрудничества с другими государствами и международными структурами будет способствовать повышению доверия и укреплению безопасности на пространстве, входящем в сферу ответственности ОДКБ».