Россия раскрыла, почему не может разместить своих пограничников на армяно-азербайджанской границе

Россия не может разместить своих пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон. Об этом заявил на брифинге в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

«Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон», — сказал Бикантов на брифинге (цитата по РИА Новости).

По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.