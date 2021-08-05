Суд не отпустил Вугара Сафарли под домашний арест

5 августа, 16:08

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли и других обвиняемых.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты выступили с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому на домашний арест, сообщает Report.

После возвращения с совещания судьи объявили, что ходатайство об изменении меры пресечения не удовлетворено.

Судебное рассмотрение назначено на 20 августа.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.