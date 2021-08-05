Суд не отпустил Вугара Сафарли под домашний арест

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось подготовительное заседание по делу бывшего исполнительного директора упраздненного Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте Азербайджана Вугара Сафарли и других обвиняемых.

На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева адвокаты выступили с ходатайством об изменении меры пресечения обвиняемому на домашний арест, сообщает Report.

После возвращения с совещания судьи объявили, что ходатайство об изменении меры пресечения не удовлетворено.

Судебное рассмотрение назначено на 20 августа.