Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Шабране

5 августа, 16:45

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб — Хачмаз — Ялама — государственная граница с Российской Федерацией (6 км) — Падар Шабранского района

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб – Хачмаз – Ялама — государственная граница с Российской Федерацией (6 км) – Падар из госбюджета Азербайджанской Республики на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,1 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.