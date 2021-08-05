Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги в Шабране

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб — Хачмаз — Ялама — государственная граница с Российской Федерацией (6 км) — Падар Шабранского района
Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гандоб – Хачмаз – Ялама — государственная граница с Российской Федерацией (6 км) – Падар из госбюджета Азербайджанской Республики на 2021 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,1 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в установленном порядке. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.