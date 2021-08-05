В Шеки арестован отправитель посылки с героином для заключенного

5 августа, 14:29

В отдел полиции из Шекинского пенитенциарного учреждения поступила информация об обнаружении героина в посылке, отправленной Кямрану Рустамову, приговоренному к 15 годам лишения свободы.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Шекинского районного отдела полиции провели необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью выявления отправителя наркотических средств и установления источника.

В результате проведенных мероприятий в качестве подозреваемого был задержан житель Мингячевира Ровшан Гулиев, ранее неоднократно судимый за совершение кражи и незаконный оборот наркотических веществ.

По факту в Шекинском РОП возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Р.Гулиева избрана мера пресечения в виде ареста.

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Елисейский дворец: Макрон провел переговоры с Алиевым, достигнута договоренность

5 августа, 17:21

Лидеры Франции и Азербайджана Эмманюэль Макрон и Ильхам Алиев поговорили по телефону, достигнута договоренность о сотрудничестве в интересах региональной стабильности. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и Азербайджана отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.