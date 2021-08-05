Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

5 августа, 13:28

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днем сменится на южный.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем — 34-39, в некоторых местах – 40 градусов тепла, в Баку ночью — 25-27, днем — 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-65%, днем – 25-30%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится на южный. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 26-27 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово — 27-28 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 36-41, в некоторых местах – 42, в горах ночью — 15-20, днем — 25-30 градусов тепла.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.