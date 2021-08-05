В Агсуинском районе произошел пожар в горной местности

5 августа, 12:30

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Гегели Агсуинского района.

Как сообщает МЧС, в связи с этим к тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и личный состав Войск гражданской обороны.

В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительным данным, горит сухая трава и кустарники на площади около 15 га.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.