Задержаны братья, пытавшиеся незаконно попасть в Кельбаджар

5 августа, 11:28

Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана продолжаются мероприятия с целью предотвращения попыток проникнуть в обход контрольно-пропускных пунктов на освобожденные от оккупации территории, которые не полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.

Как сообщили в МВД, 2 августа сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции задержали пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории братьев Ису и Габиля Балахановых.

Они были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, братьев предупредили, что мины и взрывчатые вещества являются источником большой опасности для их жизни.

В отношении задержанных применено административное взыскание и направлено в районный суд на рассмотрение.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.