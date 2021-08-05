В результате ДТП на дороге Баку-Сумгайыт пострадали 3 человека

5 августа, 10:11

На шоссе Баку-Сумгайыт произошло серьезное ДТП.

Авария произошла на участке магистрали в Бинагадинском районе Баку, сообщает АПА.

Малогабаритный грузовик марки Isuzu на высокой скорости врезался в легковой автомобиль Mercedes, а затем в бетонное заграждение. В результате аварии водители обоих автомобилей, а также пассажир легковушки получили тяжелые травмы.

В связи с ДТП на дороге образовалась пробка.

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Семь западных стран потребовали от России вывести свои войска с территории Грузии

5 августа, 12:43

Семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из оккупированных регионов Грузии. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию…без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», – сказано в заявлении.

Представители России в ООН прокомментировали требование к России по вопросу статуса Южной Осетии и Абхазии, а также по вопросу вывода российских войск. В частности, отмечено, что «независимость» этих «республик» является «объективной реальностью». В России указывается на то, что российский военный контингент находится в этих «республиках» по согласованию с их «властями», что в полной мере «соответствует» международным нормам.