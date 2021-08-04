Джейхун Байрамов поговорил с японским коллегой

4 августа, 15:45

Сегодня между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Японии Тосимицу Мотэги состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД, министры обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов поздравил японского коллегу в связи с организацией на высоком уровне летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в сложившейся сложной ситуации.

Стороны обменялись мнениями по поводу празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в следующем году.

Было также широко обсуждено расширение возможностей сотрудничества в рамках международных организаций.

Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Японии о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана в постконфликтный период, а также о возможностях участия зарубежных стран, в том числе японских инвесторов, в этом процессе.

Министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».