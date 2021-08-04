Завтра в Баку будет до +39 градусов тепла

5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северный ветер.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 24-27, днем — 36-39, местами до 40 градусов тепла, в Баку ночью — 24-26, днем — 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55 %, днем — 25-30%.
На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27 градусов тепла.
В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в отдельных местах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 35-39, местами до 41 градуса тепла, в горах ночью — 13-18 , днем — 24-29 градусов тепла.