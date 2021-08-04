Завтра в Баку будет до +39 градусов тепла

4 августа, 13:55

5 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 24-27, днем — 36-39, местами до 40 градусов тепла, в Баку ночью — 24-26, днем — 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55 %, днем — 25-30%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в отдельных местах будет туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 35-39, местами до 41 градуса тепла, в горах ночью — 13-18 , днем — 24-29 градусов тепла.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».