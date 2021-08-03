Мамедъяров проигрывает Ароняну

3 августа, 22:41

Стартовал четвертьфинал Chessable Masters — восьмого этапа Champions Tour, организованного чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

В этом раунде представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров встретился с Левоном Ароняном (Армения).

36-летний гроссмейстер проиграл своему сопернику в первый день четвертьфинала 0,5:1,5, сообщает «Репорт».

Поединок 1/4 финала продолжится завтра. В случае победы Мамедъярова будет разыгран тай-брейк.

Отметим, что четвертьфинал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Отметим, что онлайн-турнир завершится 8 августа. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов США. Победитель получит 30 000.

﻿

В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.