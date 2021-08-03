Бабаян: Очень неприятное зрелище в парламенте Армении

В парламенте существовало неписаное правило, которое ставило акцент на демократии и подчеркивало роль парламента. Сотрудники безопасности не носили форму, чтобы в любом случае не милитаризировать самый важный политический орган. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель руководителя аппарата НС РА, член партии «Родина» Арсен Бабаян.
«Сегодня в СМИ увидел десятки военнослужащих в форме, осуществляющих контроль в коридорах НС. Очень неприятное зрелище в парламенте Армении… », — отметил Бабаян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.