К тушению пожара в лесах Ярдымлы привлечен вертолет

3 августа, 12:09

Пожар в лесополосе в горной местности близ села Хонуба Ярдымлинского района продолжается.

Как сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара в горной местности со сложным рельефом (при тушении пожара используется в основном ручной труд) привлечены в общей сложности 130 человек личного состава подразделений Государственной службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Сегодня с утра к тушению пожара привлечен 1 вертолет авиационного отряда МЧС.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.