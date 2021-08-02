Графа «национальность» в паспорте гражданина России пока не предусмотрена

3 августа, 00:45

На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий возвращение графы «Национальность» в паспорт гражданина РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «Национальность», в МВД России не разрабатывается», — передаёт агентство.

В ведомстве отметили, что действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальности человека в паспорт.

Напомним, в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорта графу «Национальность». По его мнению, такая отметка в паспорте может стать свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. При этом внесение соответствующей информации должно быть добровольным.

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В Польше сожгли пункт вакцинации

3 августа, 01:00

Неизвестные в ночь на понедельник подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в польском городе Замосць, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское издание «Речь Посполита».

На месте работает оперативно-следственная группа, полиция пока не сообщает никаких деталей.

Между тем, газета напоминает, что это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше. Так в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки — произошла словесная перепалка, но все равно потребовалось вмешательство полиции.

Ранее потасовка произошла перед пунктом вакцинации в городе Гродзиск-Мазовецкий, где противники вакцинации пытались мешать людям, которые желали сделать прививку, и угрожали работникам пункта. Нападавших задержали.

Комментируя эти случаи, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти будут проявлять «нулевую терпимость» к тем, кто ведет себя «по-бандитски».