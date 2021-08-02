Графа «национальность» в паспорте гражданина России пока не предусмотрена

На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий возвращение графы «Национальность» в паспорт гражданина РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«В настоящее время проект нормативного правого акта, направленный на включение в паспорт графы «Национальность», в МВД России не разрабатывается», — передаёт агентство.
В ведомстве отметили, что действующее законодательство не предусматривает внесения сведений о национальности человека в паспорт.
Напомним, в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорта графу «Национальность». По его мнению, такая отметка в паспорте может стать свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. При этом внесение соответствующей информации должно быть добровольным.