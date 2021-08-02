Рогозин хочет построить орбитальный модуль для туристов

3 августа, 00:17

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль, который будет предназначен для посещения космическими туристами.

Рогозин рассказал, что во время заседания научно-технического совета госкорпорации велось обсуждение архитектуры будущей станции и он предложил в рамках проекта создать отдельный модуль для посещения. При этом он отметил, что в «Роскосмосе» не будут заниматься суборбитальными полётами, как это делают в США.

«Это больше дело частных компаний», — пояснил Рогозин (цитата по ТАСС).

Глава «Роскосмоса» уточнил, что корпорация будет развивать космический туризм в рамках орбитальной пилотируемой программы — например, отправлять в космос молодых учёных, которые могли бы проводить на МКС эксперименты.

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В Польше сожгли пункт вакцинации

3 августа, 01:00

Неизвестные в ночь на понедельник подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в польском городе Замосць, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское издание «Речь Посполита».

На месте работает оперативно-следственная группа, полиция пока не сообщает никаких деталей.

Между тем, газета напоминает, что это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше. Так в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки — произошла словесная перепалка, но все равно потребовалось вмешательство полиции.

Ранее потасовка произошла перед пунктом вакцинации в городе Гродзиск-Мазовецкий, где противники вакцинации пытались мешать людям, которые желали сделать прививку, и угрожали работникам пункта. Нападавших задержали.

Комментируя эти случаи, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти будут проявлять «нулевую терпимость» к тем, кто ведет себя «по-бандитски».