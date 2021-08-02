Рогозин хочет построить орбитальный модуль для туристов

Неизвестные в ночь на понедельник подожгли пункт вакцинации и эпидемиологическую станцию в польском городе Замосць, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на польское издание «Речь Посполита».

На месте работает оперативно-следственная группа, полиция пока не сообщает никаких деталей.

Между тем, газета напоминает, что это не первое нападение на пункты вакцинации в Польше. Так в городе Гдыня в выходные противники вакцинации атаковали автобус, в котором делали прививки — произошла словесная перепалка, но все равно потребовалось вмешательство полиции.

Ранее потасовка произошла перед пунктом вакцинации в городе Гродзиск-Мазовецкий, где противники вакцинации пытались мешать людям, которые желали сделать прививку, и угрожали работникам пункта. Нападавших задержали.

Комментируя эти случаи, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти будут проявлять «нулевую терпимость» к тем, кто ведет себя «по-бандитски».