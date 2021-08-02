Рогозин хочет построить орбитальный модуль для туристов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль, который будет предназначен для посещения космическими туристами.
Рогозин рассказал, что во время заседания научно-технического совета госкорпорации велось обсуждение архитектуры будущей станции и он предложил в рамках проекта создать отдельный модуль для посещения. При этом он отметил, что в «Роскосмосе» не будут заниматься суборбитальными полётами, как это делают в США.
«Это больше дело частных компаний», — пояснил Рогозин (цитата по ТАСС).
Глава «Роскосмоса» уточнил, что корпорация будет развивать космический туризм в рамках орбитальной пилотируемой программы — например, отправлять в космос молодых учёных, которые могли бы проводить на МКС эксперименты.