В Черном море прошли учения Украины и Грузии

В акватории Черного моря украинские моряки вместе с грузинскими коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии провели учения типа PASSEX. Об этом сообщает ВМС Украины в понедельник, 2 августа.

«Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и взаимосовместимости экипажей кораблей ВМС Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских операций (заданий) в составе многонациональных тактических групп», – говорится в сообщении.

Во время выполнения тренировок в определенном районе были отработаны элементы по тактическому маневрированию, спасение человека, который выпал за борт, и передача грузов. Также отрабатывали практические действия по буксировке.

С украинской стороны к учению типа PASSEX был привлечен патрульный катер типа Айлед – Славянск. Грузинская сторона также задействовала катер типа Айленд – Очамчири Береговой охраны Грузии и патрульный катер Сухуми Департамента пограничной полиции.

В ВМС отметили, что все элементы учений были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.