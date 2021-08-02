Мамедъяров поделил очки с Ароняном

2 августа, 22:33

В сети продолжается восьмой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.

В соревновании «Chessable Masters» играют 16 участников, уточняет «Азериспорт». На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня шахматисты проводят пять заключительных партий квалификационного раунда.

Третий день предварительного этапа:

11-й тур:

Йорден Ван Форест (Нидерланды) — Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5

12-й тур:

Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (Франция) 0,5:0,5

13-й тур:

Уэсли Со (США) — Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5

14-й тур:

Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 0,5:0,5

15-й тур:

Арьян Тари (Норвегия) — Шахрияр Мамедъяров.

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Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).