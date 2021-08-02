Мамедъяров поделил очки с Ароняном

В сети продолжается восьмой турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова.
В соревновании «Chessable Masters» играют 16 участников, уточняет «Азериспорт». На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
Сегодня шахматисты проводят пять заключительных партий квалификационного раунда.
Третий день предварительного этапа:
11-й тур:
Йорден Ван Форест (Нидерланды) — Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5
12-й тур:
Шахрияр Мамедъяров – Алиреза Фирузджа (Франция) 0,5:0,5
13-й тур:
Уэсли Со (США) — Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5
14-й тур:
Шахрияр Мамедъяров – Левон Аронян (Армения) 0,5:0,5
15-й тур:
Арьян Тари (Норвегия) — Шахрияр Мамедъяров.