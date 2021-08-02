Боевики Мкртичян и Мкртичович: «Просим прощения у президента и азербайджанского народа. Умоляем, простите нас»

Завершился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.

На процессе, который прошел в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева, выступили адвокаты обвиняемых, передает АПА.

Защитники выразили благодарность за проведение судебных заседаний в соответствии с требованиями закона.

Адвокаты просили признать обвиняемых виновными по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), другие статьи снять с обвинения.

Затем обвиняемые выступили с последним словом.

Армянские боевики поблагодарили сотрудников, участвовавших в суде и следствии:

«Они хорошо обращались с нами во время судебного разбирательства. Просим прощения у президента Азербайджана, азербайджанского народа и суда. Умоляем, простите нас».

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.