Боевики Мкртичян и Мкртичович: «Просим прощения у президента и азербайджанского народа. Умоляем, простите нас»

Завершился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.
На процессе, который прошел в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева, выступили адвокаты обвиняемых, передает АПА.
Защитники выразили благодарность за проведение судебных заседаний в соответствии с требованиями закона.
Адвокаты просили признать обвиняемых виновными по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), другие статьи снять с обвинения.
Затем обвиняемые выступили с последним словом.
Армянские боевики поблагодарили сотрудников, участвовавших в суде и следствии:
«Они хорошо обращались с нами во время судебного разбирательства. Просим прощения у президента Азербайджана, азербайджанского народа и суда. Умоляем, простите нас».
Суд удалился на совещание для вынесения приговора.