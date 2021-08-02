Боевики Мкртичян и Мкртичович: «Просим прощения у президента и азербайджанского народа. Умоляем, простите нас»

2 августа, 11:55

Завершился судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.

На процессе, который прошел в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева, выступили адвокаты обвиняемых, передает АПА.

Защитники выразили благодарность за проведение судебных заседаний в соответствии с требованиями закона.

Адвокаты просили признать обвиняемых виновными по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), другие статьи снять с обвинения.

Затем обвиняемые выступили с последним словом.

Армянские боевики поблагодарили сотрудников, участвовавших в суде и следствии:

«Они хорошо обращались с нами во время судебного разбирательства. Просим прощения у президента Азербайджана, азербайджанского народа и суда. Умоляем, простите нас».

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.

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Саркисян подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром

2 августа, 12:29

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством, передает Sputnik Армения.

На выборах 20 июня победу одержала партия «Гражданский договор», во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону, сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.