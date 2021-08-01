Азербайджанский боксер со скандалом покинул Олимпиаду

1 августа, 12:45

Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представлявший Францию, со скандалом покинул Токийские летние Олимпийские игры.

26-летний спортсмен в весовой категории свыше 91 кг после поражения в четвертьфинале представителю Великобритании Фрейзеру Кларку оскорблял судей и отказывался уходить с ринга. Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой, передает ТАСС.

«Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее», — сказал собеседник агентства.

Боксеру 26 лет, он родился в Москве. Отец его родом из Барды, а мать из Агдама. В возрасте 6 лет переехал во Францию. Является чемпионом страны и серебряным призером Европейских игр в Минске.

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Домингес принес Азербайджану еще одну олимпийскую медаль

1 августа, 15:07

Боксер сборной Азербайджана Альфонсо Домингес (81 кг) провел очередной бой на Летних Олимпийских играх Токио-2020.

Победитель Европейских игр встретился в полуфинале с чемпионом мира и олимпийских игр кубинцем Арленом Лопесом.

После победы над Д.Рузметовым (Узбекистан) и Б.Малканом (Турция) Домингес проиграл со счетом 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29) и завоевал бронзовую медаль, отмечает АПА.

Эта награда стала второй в копилке сборной Азербайджана. До него 3-е место на олимпиаде в столице Японии заняла дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг).

Отметим, в составе нашей сборной в Токио поехали 44 спортсмена и 26 из них уже завершили выступление.