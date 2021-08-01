Азербайджанский боксер со скандалом покинул Олимпиаду

Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представлявший Францию, со скандалом покинул Токийские летние Олимпийские игры.

26-летний спортсмен в весовой категории свыше 91 кг после поражения в четвертьфинале представителю Великобритании Фрейзеру Кларку оскорблял судей и отказывался уходить с ринга. Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой, передает ТАСС.

«Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее», — сказал собеседник агентства.

Боксеру 26 лет, он родился в Москве. Отец его родом из Барды, а мать из Агдама. В возрасте 6 лет переехал во Францию. Является чемпионом страны и серебряным призером Европейских игр в Минске.