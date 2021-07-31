Названа дата проведения повторных экзаменов по приему на работу учителей

31 июля, 16:56

Информация в связи с повторными тестовыми экзаменами, которые будут организованы в рамках конкурса по трудоустройству учителей на 2021/2022 учебный год в Азербайджане, отправлена ​​на личные страницы кандидатов.

Как сообщили в Министерстве образования, третьего августа будут проведены экзамены для учителей азербайджанского языка и литературы, а четвертого — для учителей начальных классов.

Отметим, что регистрация на повторные экзамены проводилась 28-30 июля, и за этот период ее прошел 4 091 человек.

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Баку масштабно продезинфицировали

31 июля, 17:35

31 июля в Баку прошли масштабные мероприятия по дезинфекции.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти (ИВ) столицы, с утра работы по дезинфекции охватили 546 улиц.

В то же время были вымыты проспекты и улицы, тротуары, бордюры, фонарные столбы, витрины и рекламные щиты.

Также в ответ на обращение ИВ представители частного сектора вымыли витрины своих магазинов, заведений общепита и других объектов.