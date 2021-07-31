Прогноз погоды на 1 августа

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Ночью местами вероятен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем — 31-36° тепла, в Баку ночью — 23-25° тепла, днем — 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70 %, днем — 40-45%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет 24-25° тепла, на южных (Туркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26° тепла.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дождь. В отдельных местах ожидаются ливни, есть вероятность выпадения града.

В отдельных местах будет туман. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем — 29-34° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 15-20° тепла.