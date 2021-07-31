Лейла Абдуллаева: Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану

«Заявление МИД Армении от 30 июля 2021 года содержит очередные абсурдные и ложные обвинения против Азербайджана».

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что Армения, проводившая около 30 лет агрессивную политику в отношении Азербайджана, и сегодня демонстрирует позицию, противоречащую международному праву, отказывается от процесса делимитации границ двух государств, препятствует выполнению трехсторонних заявлений:

«Почему страна, желающая деэскалации, постоянно обстреливает позиции Азербайджана вдоль границы? Почему не отвечает на призывы к диалогу по пограничному вопросу?! Ответ нам известен — Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, не хочет признавать, что Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность в рамках международных границ. Доводим до внимания армянской стороны, что обеспечение мира в регионе может осуществляться на основе соблюдения суверенитета стран, территориальной целостности, принципов неприкосновенности границ. Устойчивый мир может быть обеспечен только на основе уважения международного права. Азербайджан уже 30 лет заявляет об этой позиции и руководствуется ею».