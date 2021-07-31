Азербайджанский боксер связал свой проигрыш армянину с несправедливостью судьи

«Я ожидал победы. Но мне кажется, что это было несправедливое судейское решение».

Об этом заявил азербайджанский боксер Джавид Челебиев (63 кг), комментируя итоги встречи в 1/8 финала с представителем Армении Ованесом Бачковым на летних Олимпийских играх Токио-2020, сообщает Report.

29-летний спортсмен заявил, что, как и на предыдущих олимпиадах, вновь столкнулся с несправедливостью судей: «После победы в первом раунде я, можно сказать, стал победителем во втором раунде. Однако во втором раунде отдали победу противоположной стороне. Как всегда, мы столкнулись с несправедливостью судей в Токио 2020».

Отметим, что Джавид Челебиев проиграл Ованесу Бачкову со счетом 1:4 и прекратил борьбу.