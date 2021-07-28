Армяне нашли трупы еще двух своих военных

Начиная с ночи 28 июля, сильный ветер в Баку привел к ряду последствий.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на основании информации, поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи ситуациями, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, соответствующие аварийно-спасательные силы приняли необходимые меры безопасности.

Так, на основании поступившей информации о том, что под завалами в результате обрушения крыши частного жилого дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку, один человек оказался в беспомощном состоянии, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которая вытащили пострадавшего из-под завала и передали его по назначению.

Были проведены аварийно-спасательных операции и в других частях столицы.

