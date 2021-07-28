Армяне нашли трупы еще двух своих военных

В ходе поисково-спасательных работ, проводимых армянами в направлении Физули 28 июля, были найдены останки двоих погибших армянских военнослужащих. Об этом пишет армянский интернет-портал news.am.
Отмечается, что для установления личностей погибших армянами будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Стоит отметить, что за время проведения поисковой операции на территориях, перешедших под контроль Вооруженных сил Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне в общей сложности, тела и останки 1618 армян.