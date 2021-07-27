Зеленский сменил главу ВС Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

По его словам, это решение принял глава государства Владимир Зеленский. При этом Никифоров уточнил, что лидер Украины не сомневается в патриотизме, верности в присяге и профессиональности Хомчака.

«Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты», — подчеркнул пресс-секретарь.

Преемником Хомчака станет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, пишет ТАСС.