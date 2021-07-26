Принято решение о создании комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Об этом сообщил журналистам вице-спикер парламента Ален Симонян после встречи избранных депутатов с и.о. премьера Николом Пашиняном.

«В первую очередь обсудили предстоящую работу, в том числе сотрудничество с правительством. Принято решение создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны», — сказал Симонян (цитата по «Спутнику»).

По его словам, в комиссию должны войти не только представители парламентских, но и внепарламентских сил. В качестве основных кандидатов выступят партии, руководители которых уже встречались с премьером в рамках отдельного формата.

Подробности будут представлены после первого заседания парламента нового созыва.

Minval.az