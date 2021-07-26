44-дневная Отечественная война, положившая конец армянской оккупации Карабаха, запомнилась многим, в том числе и в сфере информационного противостояния, где масштабы лжи и фейкометства армянского агитпропа имеют все шансы войти в историю. За время войны было множество прямо-таки «эпических» фейков, где далеко не на последнем месте стоит миф о будто бы воевавших на стороне Азербайджана «сирийских протурецких наемниках». Доказательств их существования так и не появилось, но тиражировали миф с упоением. Затем, после капитуляции, о нем позабыли. Но теперь армянские и проармянские СМИ вновь с упоением рассказывают о «сирийских по-турецких наемниках», но уже в Афганистане. Причём делается все очень хитро — со ссылкой вроде бы на турецкие СМИ и с аршинными заголовками: «Раскрыт план Эрдогана! Турция перебрасывает в Афганистан протурецких наемников, воевавших ранее в Нагорном Карабахе и Ливии!» А то, что в роли «источников» выступают или малоизвестные издания, или вообще сайты вроде ermenihaber — так это неважно.

Можно, конечно, спросить: а где доказательства? Или разбирать этот фейк «по косточкам» и напоминать, что, во-первых, никаких «сирийских наемников» со стороны Азербайджана в Карабахе не было — Баку располагает достаточными собственными мобилизационными ресурсами, да еще к тому же вывел на боевые позициипрофессиональную, прекрасно подготовленную и вооруженную современным оружием армию, так что в таком рискованном инструменте, как боевики на пикапах с пулеметами, просто не нуждался. Во-вторых, Турции незачем «оголять фронт» в Сирии. В-третьих, нет никаких доказательств присутствия «сирийских наемников» и в Ливии.

Но не менее важно другое: зачем понадобилась реанимация лопнувшего фейка? В Ереване просто используют любую возможность бросить в адрес Анкары пару комьев грязи? Не без этого. Но у лопнувшего фейка есть и куда более серьезная подоплека.

Понятно, что в Афганистане Турции предстоит нелегкая миссия. Обстрел президентского дворца в Кабуле прямо во время праздничной молитвы в связи с праздником Гурбан байрамы вполне может служить той самой «каплей, в которой можно увидеть океан». Это не только красноречивый показатель, насколько сильно могут расходиться высокопарные рассуждения о религии с реальными действиями «в поле». Талибы наступают стремительно и уже не видят смысла в том, чтобы договариваться с правительством Ашрафа Гани и делить с ним власть — зачем соглашаться на часть, когда можно получить все?

Но вот приход Турции может «смешать карты». Талибы, конечно, дают понять, что не намерены видеть в Афганистане никого, кроме себя. Причём достаточно профессионально для малограмотных фанатиков разыгрывают на дипломатической арене схему «доброго и злого полицейского»: одни их представители призывают Турцию направить в Афганистан инженеров и врачей, другие грозятся, что не позволят ввести в Афганистан войска. За чем читается явный страх: турецкая армия — это не правительственные войска Афганистана, «на испуг» ее точно не возьмёшь. Решимости и политической воли у Анкары тоже достаточно. Особенно теперь, когда во многих столицах надеются, что именно Турции после провала в Афганистане общенатовской миссии удастся спасти ситуацию.

А вот это обстоятельство, похоже, пугает не только и не столько талибов. В Афганистане Турции придётся решать непростую задачу, но и игра стоит свеч. В случае успеха афганской миссии влияние Турции многократно возрастёт — и среди союзников по НАТО, и в тех регионах, где до последнего времени говорить о ее серьезном военно-политическом присутствии не приходилось. Более того, Анкара через Азербайджан, Центральную Азию и Афганистан получает возможность создать единый «пояс влияния» вплоть до Пакистана. А это уже многократно повышает важность того же Зангезурского коридора. Одного только этого достаточно, чтобы от упоминания в одном предложении Турции и Афганистана по крайней мере ереванских экспертов с перепугу прошиб холодный пот.

Но если срывать планы Анкары здесь решили при помощи реанимации лопнувших фейков про сирийских наемников, то это уже априори манёвр отчаяния.

Нурани, обозреватель

Minval.az