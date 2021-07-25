В античные времена считалось, что государством должны управлять философы. Позже право говорить о власти перехватили теологи, а потом на арену вышли историки.

Возможно, передача эстафеты так и продолжалась бы, не родись прикладная сфера профессиональной политики. Она является уделом государственных институтов, которые выводят цели ради реализации национальных интересов.

Грамотно действующие силы, анализируя исторические и текущие реалии, аккумулируют опыт, энергию и видения всех институтов, от политических и религиозных до общественных, чтобы добиться реализации судьбоносных задач.

Ход и итоги 44-дневной войны доказали точность стратегических видений и расчетов Президента, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева, который заставил считаться с собой мировую политическуюи интеллектуальную элиты. Блестящая победа Азербайджана в многолетнем противостоянии с агрессором — это его заслуга.

Одной из значимых составляющих успеха стал общенациональный консенсус, который тоже является производной алиевской политики.

Победа Азербайджана имеет непреходящее значение в историческом и перспективном преломлении. Она вселила уверенность в людей, пополнила запас прочности национального суверенитета, и нет никакого резона подводить базу сомнений под роль и участие различных слоев населения, национальных институтов и социальных групп, лидеров общественного мнения.

То, что происходит в последние дни в прессе, социальных сетях в связи с озвученной Шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде мыслью относительно фетвы духовного лидера Ирана Али Хаменеи, вызывает не только чувство глубокого сожаления, но и тревожные опасения.

Досточтимый Шейх человек вне политики, всегда был и остается в ряду истых патриотов азербайджанского народа, верным соратником президента Алиева. Будучи одним из значимых фигур мусульманской уммы, он достойно представляет страну на престижных международных площадках, доводя до зарубежной аудитории чаяния и намерения своего народа.

В чувствительной поствоенной обстановке, когда все помыслы и планы политического руководства, производительных сил заострены на восстановлении пострадавших от оккупации регионов, когда требуется глубокое осмысление возможностей в контексте преодоления новых вызовов, странные обличительные действия играют на подрыв общенационального фронта.

Если называть вещи своими именами, то против религиозного лидера нации ведется беспрецедентная кампания травли. Его критикуют даже те, кто палец о палец не ударил ради достижения национального согласия, кто тихо и молча ушел в кусты в судьбоносные дни военных действий, кто старательно обустраивал свою хату с краю.

А ведь религиозный лидер страны — это человек, сыгравший ключевую роль в стабилизационных процессах своей страны, одновременно завоевавший устойчивую репутацию успешного миротворца и сторонника межцивилизационного диалога в мире.

Он неоднократно добивался невозможного в межрелигиозных распрях вне рубежей Азербайджана, выступал посредником в урегулировании межмазхабовых проблем в разных частях света.

О чем это свидетельствует? О том, что Шейх-уль-ислам, будучи достойным представителем азербайджанского народа, возвысился до ранга Гражданина мира.

Его деятельность, усилия и слово имеют большой вес в сообществе, и устраивать постыдные судилища против него, подвергать остракизму за то, что он, не греша против истины, воспроизвел то, что имело место в действительности, означает, что за шумихой стоят антиазербайджанские силы и кооперирующиеся с ними местные псевдо и ура-патриоты.

Небезынтересно знать, присуще ли крикунам-хулителям, безапелляционно участвующим в позорной кампании очернения авторитетного человека, видеть себя со стороны?! Или, хватает ли им расторопности рассматривать все происходящее в зеркале международной жизни, когда на дворе век тотальной информации, и любое слово, высказанное даже в мировой периферии, через минуты становится достоянием глобальной гласности?!

В чем только не обвинили Шейха строгие критики. Судя по безапелляционным выпадам и комментариям, Аллахшукюр Пашазаде чуть ли не вероотступник и изменник, пытающийся украсть победу страны в войне против Армении, играющий на интересы внешних сил.

В нынешней обстановке, когда каждый член семьи азербайджанцев испытывает гордость за свою страну, ее историческую победу, норовит внести свой вклад в общенациональное строительство, кампании общественного презрения против достойных людей не позволяют говорить о здоровых начинаниях, и уж тем более отвлекают внимание от главного.

Маргинальное крыло, демонстрируя отвратительный и опасный пример принципиальности, только и делает, что льет воду на мельницу врагов и недоброжелателей. Многие, сами того не ведая, выступают в роли усилителей протестных настроений, хотя никаких поводов и предпосылок для недовольства или беспокойства не существует.

Они наносят удары по системе общественного доверия, которое не рождается в одночасье, а становится следствием многолетних усилий, являясь национальным достоянием.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде за свою жизнь сделал то, что навсегда осталось в памяти благодарных соотечественников.

В трагичном январе 1990 года, когда продажное горбачевское руководство советов нанесло удар в спину Азербайджану, два человека сыграли судьбоносную роль в новой истории народа, вставшего на борьбу за независимость. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, будучи еще в Москве, осудил преступную роль Кремля в региональных перипетиях, дал принципиальную политическую и правовую оценку позорной попытке избиения азербайджанского народа. Это убедило патриотические силы в том, что они находились на правильном пути.

Внутри Азербайджана, где в силу некомпетентности партийного руководства набирали темп неопределенность и брожение, народную колонну возглавил Шейх-уль-ислам Пашазаде, который не дал советским руководителям и армии бесчинствовать и лютовать в Баку, других частях республики. Он выполнил свой гражданский долг, оказавшись во главе масс, которые справедливо протестовали, ратуя за национальную независимость.

А сколько сделал Шейх-уль-ислам для вызволения азербайджанских пленных из армянской неволи, получения тел погибших солдат, того женационального героя Мубариза Ибрагимова?! В преодолении груза сложных гуманитарных проблем, которые валом навалились на многотысячных азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в начале 90-х и в последующем, духовный лидер сыграл ключевую роль.

Человек, стоящий на страже морали и нравственности, никогда не заикается о своих трудах и заслугах, как и подобает религиозному человеку, тихо и мирно выполняет высокую миссию, не делая из этого геройства и рекламы. Подобает ли согражданам обрушивать потоки предвзятой критики на столь почтенного деятеля, который никогда не злоупотреблял своимположением?!

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде всегда был и останется на высоте, до которой поднялся исключительно благодаря своим моральным качествам. Не только занимаемое им положение, но и личностный кодекс не позволяет ему опускаться до уровня визгливых крикунов.

Он всю жизнь занимался тем, что расширял пределы толерантности. Жаль, что находятся доморощенные ревизоры-законники, которым доставляет удовольствие нагнетать беспредел нетерпимости в отношении религиозного лидера нации-победительницы. Стыдно.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az