В субботу с 17:00 до 18:00 в кабинете начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтяна разразился горячий спор между Давтяном и его первым заместителем Аршаком Карапетяном, который перерос в ругань, бросание стульев и пепельниц друг в друга. Об этом пишет армянский интернет-портал news.am со ссылкой на источники издания «Жоховурд».

«После этого ссора продолжилась в коридоре. Сотрудники, однако, не смогли понять причин конфликта. Однако начальник отдела информации Генштаба Самвел Асатрян нас заверил: «Ваша информация не соответствует действительности»», — говорится в сообщении.

Minval.az