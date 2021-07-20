В столице Грузии Тбилиси мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Гурбан-байрама.

Граждане Грузии — этнические грузины, турки, азербайджанцы и другие мусульмане — с раннего утра начали стекаться в Джума-мечеть в Тбилиси.

Молитвы были совершены с учетом всех мер безопасности в рамках борьбы против коронавируса.

Некоторые верующие совершили намаз во дворе мечети из-за нехватки мест.

Муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов поздравил всех мусульман с праздником Гурбан-байрам.

Эминов посоветовал мусульманам соблюдать меры безопасности при посещении родственников в праздничные дни.

Муфтий пожелал мира и благополучия всем мусульманам в мире.

«Человек, который приносит в жертву животное в Гурбан-байрам, становится ближе к Аллаху», сказал он (цитата по «Анадолу»).

Minval.az