Власти Беларуси не видят оснований для введения режима чрезвычайного положения в республике и обещают не допустить этого.

«У нас нет никаких оснований для того чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП. Опять же и в Конституции, и в законе о чрезвычайном положении прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков. (…) Таких обстоятельств у нас сейчас нету и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили», — заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Он добавил, что введение чрезвычайного, военного положения — это крайняя степень реакции на ту или иную ситуацию. «Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», — заверил Рахманов.

Замгоссекретаря Совбеза отметил, что законодательство о чрезвычайном положении предусматривает и предусматривало определённые ограничения для людей — в перемещениях, трудовой деятельности. «Речь идет в том числе о возможном запрете деятельности каких-то предприятий, приостановлении деятельности тех или иных учреждений, об ином обороте товаров или продуктов. (…) Конечно все это настораживает людей», — признал он.

«Несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие. Нет. И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе. Хотелось бы подчеркнуть, что чрезвычайное положение — это временная и крайняя мера», — сказал Рахманов.

Minval.az