Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский объяснил свой призыв к сторонникам Алексея Навального не голосовать за свою партию.

«Я не буду, и все наши товарищи, и моя партия, мы не будем выполнять политику Навального. Мы просто вас не хотим обманывать», — заявил политик, слова которого приводит «Комсомольская правда».

По его словам, приоритетами политики «Яблока» будут права человека, закон, человеческое достоинство, а также экономическая и экологическая программы, поддержка бедных.

«Если вас эта программа интересует, я буду вам очень благодарен, голосуйте. Но я вам сразу говорю, я не буду выполнять программу Жириновского, я не буду выполнять программу Навального, я не буду выполнять программу коммунистов», — подчеркнул Явлинский.

Он также добавил, что после возникновения дискуссии вокруг сторонников Навального рейтинг «Яблока» вырос в четыре раза.

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