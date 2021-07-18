Министра обороны России Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины для проведения следственных действий и предъявления обвинения. Об этом сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на текст приказа СБУ.

Шойгу планируют обвинить в создании непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, которое привело к гибели людей (ч.5 ст. 260 УК Украины). Явиться в СБУ в Мариуполе от российского министра обороны требуют 20 июля.

Аналогичную повестку СБУ отправила российскому бизнесмену Константину Малофееву.

Minval.az