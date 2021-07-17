Протестующие соберутся у здания парламента Грузии во время выступления в парламенте министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в воскресенье.

«Завтра в это здание приходит министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Мы также соберемся завтра и попросим председателя парламента не перекрывать двери в парламент, как он это сделал в прошлый раз. Мы сделаем все, чтобы оказаться на этом заседании», – сказал ведущий журналист оппозиционного телеканала «Formula TV» Вахо Саная (цитата по «Спутнику»).

При этом он призвал оппозиционных депутатов быть голосом журналистов.

Журналисты уже неделю требуют отставки премьер-министра Грузии у здания парламента, однако премьер-министр Грузии заявил, что в отставку уходить не собирается и обвинил журналистов в спекуляции смертью оператора «TV Pirveli» и связях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и его радикальными группами.

Minval.az