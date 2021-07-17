Как армянская армия воевала за Карабах? Не только один Пашинян виноват в поражении. Что помимо громких призывов, делают для своей страны армяне? Война расставила все на свои места. Сейчас важно Армении и Азербайджану помириться. Южному Кавказу нужен мир, чтобы идти вперёд, а не возвращаться в тёмные времена. А русский солдат платить за чужие интересы не должен. Обо всем этом и многом другом изданию «Правда» рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

— Игорь, хотя Никол Пашинян удержался у власти, многие продолжают его обвинять, что он сдал Карабах специально.

— Пашинян сидел и слушал доклады, которые ему представлял армянский генералитет. Просто участников победы всегда оказывается много…

— Да, а при поражении — сирота.

— Главный фактор поражения, конечно, Никол Воваевич Пашинян. Но не только он, а и другие политические силы поражения. Пашинян у власти был перед этим только два с половиной года.

За это время невозможно ни создать с нуля на пустом месте, ни развалить то, что было создано, поэтому обвинения в адрес Пашиняна носят конъюнктурный, политически обусловленный характер.

Пашинян — не мой герой, я его критиковал с момента, когда он возглавил цветную революцию, будучи продажным оппозиционером. Но понимая, как действует механизм государства, обвинять одного Пашиняна конкретно в проигрыше войны — неправильно. Отвечают, в первую очередь, за это генералы.

Если командиры воинских частей бросают свои знамена на поле боя, если 10 тысяч дезертиров (это официальная цифра), если предлагают ввести заградотряды, чтобы остановить отступающие армянской части, все-таки это проблема военной организации.

Будь даже Роберт Кочарян, либо Серж Саргсян у власти в период второй карабахской войны, результат был бы точно такой же — капитуляция Армении. Эту проблему надо решать армянскому обществу, смотреть, что и как было сделано неправильно.

Армения собиралась вести позиционную войну, было выстроено несколько мощных линий обороны, самая крупная в горах казалась непреодолимой, но армянский генералитет попал в плен тех же самых иллюзий, в плен которых попало во время Второй мировой войны командование французских вооруженных сил.

Армянская «линия Мажино» готовилась к фронтовому, кинжальному удару ракет, но она была оголена силами азербайджанского спецназа, ударами беспилотников и другими новыми форматами ведения вооруженной борьбы.

Винить в этом можно только самих себя, потому что основа исправления ошибок это критический анализ.

Причины поражения — в вас самих, в системе государственного и военного управления, в идеологии, в выстраивании государства, в системе мобилизационной готовности, в экономической несостоятельности и так далее. И виноваты в этом только те, руководит этим государством.

— Эта ситуация остается морально и материально тяжелой. Как вы считаете, все-таки будет стабилизация, стороны придут к устойчивому миру или возможны обострения, попытки реванша?

— Сегодняшняя Армения как таковая, наверно, уже не будет субъектом, определяющим ход событий на Южном Кавказе В значительно большей мере влияние будет оказано армянской диаспорой за рубежом.

Судя по последним заявлениям армянские диаспоры хотели бы, чтобы в отношении Нагорного Карабаха был бы принят сценарий типа Донбасса и Приднестровья. Это заявочная позиция очень мощных влиятельных армянских кругов за рубежом и отчасти определенных кругов реванша внутри Армении.

Позиция Азербайджана — прямо противоположна. Он считает, что через четыре с половиной года, когда мандат заканчивается, Нагорно-Карабахский регион становится полноценной частью Азербайджана.

Позиция России объявлена. Мы — за выполнение трехстороннего заявления по пунктам, там можно все рассмотреть. Но что будет через четыре с половиной года в реальности, можно только гадать. Сейчас все очень быстро меняется.

— Конечно, это относится вообще ко всему, везде происходит единство и борьба противоположностей, хаотическое влияние, разные интересы самых разных групп. Таков наш мир, такая жизнь. Действительно, события сейчас так быстро развиваются, все стремительно меняется, порой кажется, что само время ускорилось.

— Да, и все должны понимать, что русский солдат за чужие национальные интересы своей жизнью платить не должен. При нападении на наших союзников у нас есть обязательства, но чужие территориальные аппетиты мы обслуживать не должны.

Армянские интеллектуалы, в том числе военные аналитики, хотят, чтобы Россия относилась к Армении, как США к Израилю, который бы Россия поддерживала, содержала, вооружала и наделила бы неким мандатом смотрящего в регионе.

Отвечает ли это российским национальным интересам — очень спорный вопрос. И Армения — не Израиль. Сами армяне, особенно богатые диаспоры, практически ничего не делают для своей страны.

В ходе Прямой линии Президент России Владимир Путин очень аккуратно, не делая реверансов и, не высказываясь в поддержку ни одной стороны, высказался, что важно сохранить мир. Южному Кавказу нужен мир. Вот это суть российского национального интереса.

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