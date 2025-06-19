Ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов заявил, что преподаватели вуза могут зарабатывать до 7–8 тысяч манатов в месяц — и это не теоретическая, а вполне реальная цифра.

Выступая на мероприятии по случаю 95-летия университета, он отметил, что основная цель UNEC — войти в число 500 лучших университетов мира. По его словам, в вузе создана конкурентная среда: зарплаты начисляются по рейтинговой системе с использованием специального программного обеспечения. Преподаватели из первой десятки рейтинга получают в два раза больше базовой ставки, а занявшие места с 11-го по 30-е — на 70% больше.

Кроме того, в университете введён статус исследователя, чтобы стимулировать научную деятельность. Мурадов подчеркнул, что UNEC стал первым в регионе, кто внедрил модель цифрового университета.