Несмотря на то, что официальная повестка визита Никола Пашиняна в Турцию не раскрывается, армянская газета «Грапарак» утверждает: премьер-министр Армении собирается подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

По данным издания, подписание документа якобы может состояться при посредничестве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны якобы уже согласовали ключевые положения соглашения: в частности, оно предусматривает возвращение 300 тысяч азербайджанцев на свои исторические земли в Армении, откуда они были изгнаны в результате этнической чистки.

Даже в окружении правящей партии «Гражданский договор» больше не скрывают, что Турция может стать площадкой для исторического соглашения, которое откроет путь к реальной нормализации отношений между Баку и Ереваном — без внешнего диктата и присутствия иностранных войск, пишет издание.