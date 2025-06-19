В целях улучшения водоснабжения на освобожденных от оккупации территориях планируется строительство ряда новых водохранилищ.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев, передает АПА.

Он отметил, что уже подготовлены технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация водохранилищ Хекеричай и Баргушадчай:

«Предполагается, что водоизмещение водохранилища Хекеричай составит 91 млн. кубометров, а водоизмещение водохранилища Баргушадчай – 67 млн. кубометров. Реализация этих проектов будет способствовать обеспечению Лачинского, Губадлинского, Зангиланского и других районов как поливной, так и питьевой водой.

Разработка технико-экономического обоснования Сарсангского водохранилища также близится к завершению:

«Это водохранилище водоизмещением 565 млн. кубометров будет служить для орошения 96 тысяч гектаров территории в Агдеринском, Тертерском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском и Евлахском районах».