Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) опубликовало законопроект об ограничении ввоза бензиновых и дизельных автомобилей. С 2027 года запрет должен распространиться на подержанные автомобили, с 2030 — на новые.

Ограничения не затронут транспорт, используемый Вооруженными силами Украины, фермерами и выпущенный ранее 1981 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ожидается, что благодаря развитию электротранспорта к 2030 году выбросы парниковых газов в атмосферу сократятся до 60 процентов (от уровня 1990 года); суммарные выбросы загрязняющих веществ — до 70 процентов (от уровня 2015 года). Доля электротранспорта должна составлять 75 процентов.

Чтобы не допустить резкого ввоза подержанных автомобилей на бензине и дизеле накануне запрета, в министерстве предлагают ввести экологический налог на выбросы углекислого газа и загрязняющих веществ.

Некоторые пункты украинского законопроекта схожи с концепцией европейского плана по защите и климата, принятого Еврокомиссией в середине июля. Согласно документу, к 2035 году страны Евросоюза (ЕС) полностью перейдут на электромобили.

Для вступления плана в силу его должны одобрить Европарламент и все 27 государств-членов ЕС. Однако процесс может затянуться и привести к конфликтам, считают эксперты, поскольку документ предусматривает введение импортных налогов из стран с низкими экологическими стандартами.

Minval.az