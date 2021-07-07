Между представителями террористического движения «Талибан» и властями Афганистана начались переговоры. Они проходят в иранской столице Тегеран, пишет агентство ISNA.

Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политические «должны принимать трудные решения» и идти на диалог.

Minval.az