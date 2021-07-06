США приветствуют освобождение 3 июля 15 армян, задержанных Азербайджаном, их возвращение в Армению, а также предоставление Арменией информации, которая упростит процесс разминирования. Об этом говорится в заявлении посольства США в Азербайджане.

В дипмисии отметили, что это является продолжением состоявшегося 12 июня между Азербайджаном и Арменией обмена задержанных и минных карт.

«Эти усилия, поддерживаемые США и реализуемые при посредничестве Грузии, создали основу для дальнейшего сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. США также оценивают усилия России по поддержанию стабильности в регионе. США продолжают призывать к возвращению всех задержанных и обмену всей информацией, необходимой для эффективной очистки территорий от мин.

Мы готовы поддерживать сотрудничество и урегулирование нерешенных вопросов в регионе. Призываем Армению и Азербайджан принять участие в субстантивных переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для всестороннего и устойчивого политического урегулирования конфликта», — отметили в посольстве.

Minval.az