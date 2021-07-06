Сохранение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на текущих уровнях может спровоцировать рост цен до 80-100 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что рост цен может продолжиться на фоне сохраняющегося в июле дефицита предложения нефти в 2,3-2,5 миллиона баррелей в сутки.

По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, если ОПЕК+ не примет решение о росте добычи нефти, а спрос продолжит расти, то, вероятно, цены поднимутся еще выше.

Если добычу не наращивать, то «из-за усугубляющегося дефицита нефть может перешагнуть отметку в 80 долларов за баррель, но вряд ли надолго там удержится», считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Аналитики отмечают, что волатильность на спекулятивном рынке, каким он является в настоящее время, легко может достигать десяти процентов даже при отсутствии новостей. «Поэтому 80 долларов — легко и даже 100 долларов за баррель реально, если спрос будет восстанавливаться, а запасы нефти сокращаться», — подчеркнул Полищук.

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