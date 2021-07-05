Королева Великобритании Елизавета II наградила Крестом Георга Национальную службу здравоохранения страны (NHS). Соответствующее сообщение размещено на странице королевской семьи в Twitter.

«С большим удовольствием от имени благодарной нации я вручаю Крест Георга Национальной службе здравоохранения Соединенного Королевства», — говорится в сообщении.

«Награждение Крестом Георга — это отличная новость, это признание вклада NHS, который был сделан за всю историю, а также вклада за последние полтора года, когда мы столкнулись с величайшей проблемой за все 73 года существования NHS», — прокомментировал награждение директор NHS Стивен Поуис в эфире BBC.

Крест Георга — высшая гражданская награда в Великобритании, учрежденная королем Георгом VI 24 сентября 1940 года, напоминает «Корреспондент». Является гражданским аналогом военного креста Виктории.

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