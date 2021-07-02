Сегодня продолжился суд по уголовному делу 14 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступления на территории Азербайджана – Серобяна Гегама Самвеловича, Авакяна Грача Арзумановича, Багасяна Армена Егизари, Гаспаряна Гора Ваграмини, Сефиляна Камо Кареновича, Акобяна Володи Вачагани, Асертяна Геворга Нораировича, Енгояна Сисака Гришаи, Петросяна Альберта Комиевича, Седракяна Ромика Мисакини, Миносяна Арама Гарниковича, Миносяна Мкртыча Симоновича, Матесяна Эдгара Вачагановича и Карапетяна Юри Тиграновича.

На процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, были допрошены два свидетеля, сообщает АПА.

Судебное расследование завершилось.

Прокурор, выступая, попросил приговорить Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича по статье 318 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса к 5 годам лишения свободы, а других — к 2 годам по той же статье.

В своем выступлении прокурор попросил исключить из обвинения другие статьи, которые были предъявлены обвиняемым.

Суд ушел на совещание.

После совещания судья огласил приговор. Согласно приговору, Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович были приговорены к 4 годам, остальные — к 6 месяцам лишения свободы.

Судебный процесс завершился.

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