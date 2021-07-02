

«Мы уточним решения, касающиеся срока действия сертификата о вакцинации».

Об этом сказал председатель правления TƏBIB Рамин Байрамлы.

Он сказал, что через 3 месяца тех, кто имеет сертификат об иммунитете, будут приглашать на вакцинацию.

«Мы пригласим их принять дозу, которую мы называем бустер-дозой. Цель состоит в том, чтобы клетки, образующиеся у тех, кто перенес болезнь, были устойчивыми. В дальнейшем будет определено, будет ли эта вакцина вводиться один раз в год, либо каждые 6 месяцев, либо каждые 2-3 года. Возможно, в результате мутации вирус полностью ослабнет и пандемия спадет. В этом случае вакцину можно вводить только группам риска. В группу риска входят медицинские работники и в основном люди с сердечными заболеваниями. Поэтому мы должны следить за научными аналитическими данными, принимать решения на их основании», — цитирует Байрамлы АПА.

Minval.az