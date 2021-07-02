Армения осуществила водный террор на территориях Азербайджана, пока они находились под ее оккупацией. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на брифинге со своим кыргызстанским коллегой Русланом Казакбаевым, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

«Летом, когда была нужна вода, реки перекрывались, в зимние же месяцы поток возобновляли и случались наводнения. Отходы производства медно-молибденового завода в Армении сбрасывались в Охчучай без обработки. Охчучай впадает в реку Араз и это создает большую проблему не только для Азербайджана, но и для Ирана. Требуем серьезного ответа на этот вопрос. Уйти от ответственности Армении не удастся. В то же время мы обращаемся к иностранным компаниям, работающим в Армении, и требуем от них принятия практических мер», – отметил Байрамов.

Minval.az