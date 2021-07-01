

«Зангезурский коридор внесет вклад в транспортный проект «Один пояс, один путь».

Об этом сказала посол Китая в Азербайджане Го Минь на встрече с министром Микаилом Джаббаровым.

Посол пригласила министра на очередную Китайскую международную выставку импорта.

На встрече была подчеркнута возможность участия китайских компаний в восстановлении освобожденных территорий, обсуждены вопросы укрепления экономического партнерства и увеличения товарооборота.

М.Джаббаров сказал, что межправительственная азербайджано-китайская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству служит платформой для расширения связей между странами. Азербайджан имеет торговое представительство в Китае, 3 торговых дома, 3 винных дома, 3 торговых подразделения в торговых сетях. В Азербайджане действуют компании с китайскими инвестициями, осуществляется успешное инвестиционное сотрудничество. Ведутся переговоры с Китаем по ряду проектов в промышленной сфере.

M.Джаббаров пригласил китайские компании воспользоваться благоприятной деловой средой, созданной в Азербайджане, инвестировать в промышленные парки, в том числе в созданный недавно Агдамский промышленный парк.

Minval.az