Вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум был ранен в бою с талибами в провинции Джаузджан.

Напомним, что Дустум — военный и политический деятель узбекского происхождения. Маршал, ранее один из двух действующих вице-президентов Афганистана. Герой Демократической Республики Афганистан (дважды — 1986, 1988). Один из руководителей подавления мятежа генерала Таная. Председатель Национального исламского движения Афганистана с 17 марта 1992 года. В период существования Демократической Республики Афганистан сражался на стороне правительства Наджибуллы против моджахедов, но позднее перешёл на их сторону. В ходе продолжающейся гражданской войны вступал в альянсы с различными противоборствующими группировками; в условиях полной децентрализации власти в стране де-факто создал на подконтрольных ему территориях государство.

Minval.az