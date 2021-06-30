

«Ситуация с безопасностью в регионе кардинально изменилась».

Об этом заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью грузинскому Первому каналу.

Он поблагодарил Грузию за очень важную роль, которую она сыграла в гуманитарном соглашении между Азербайджаном и Арменией: “Это показало, насколько важен вклад Грузии в региональную безопасность”.

Официальный представитель НАТО отметил, что после Карабахской войны российское военное присутствие у границ Грузии расширилось.

“События после войны в Нагорном Карабахе не улучшили ситуацию с безопасностью Грузии. В настоящее время российские войска находятся в Азербайджане, то есть у границ Грузии увеличилась численность российских войск. Думаю, что Азербайджан также воспринимает присутствие российских военных как временное явление. Насколько я знаю, речь идет о пятилетнем сроке. Мы обсудим эту ситуацию с нашими грузинскими коллегами”, — цитирует Аппатурая Репорт.

Отметим, что С.Аппатурай находится с визитом в Грузии.

Minval.az